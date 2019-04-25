روسيا: مستعدون للمساهمة في إحلال السلام بليبيا

أبدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم استعداد موسكو للمساهمة في إحلال السلام في ليبيا.

وقالت زاخاروفا - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "موقفنا التقليدي، لم يتغير قط.. نحن بالتأكيد، مع

التسوية السلمية، باستخدام الطرق والوسائل الدبلوماسية، من دون عنف، لقد كررنا أكثر من مرة، عن كيفية الوصول إلى تحقيق هذا المبتغى".