الفيدرالي الروسي يوقف أحد ضباطه بتهمة الرشوة

أعلن مركز العلاقات العامة لدى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن توقيف العقيد كيريل تشيركالين رئيس إحدى إدارات الجهاز بتهمة الرشوة. إدارات الجهاز بتهمة الرشوة. وذكر المركز - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه تم كذلك توقيف موظفين اثنين سابقين في إدارة تشيركالين هما دميتري فرولوف، وأندري فاسيليف للاشتباه في تورطهما بعمليات تزوير.

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