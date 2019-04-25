بالفيديو: لحظة قيام احد مهاجمي سريلانكا بتفجير نفسه أمام سعوديين في مطعم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 أبريل 2019 09:48 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

نشرت وسائل إعلام سريلانكية مقطع فيديو للحظة تفجير مطعم فندق “سينامون جراند”، ورصد المقطع تناول عدد من رواد الفندق وجبة الإفطار في أجواء عادية.

ويكشف الفيديو، عن دخول رجل يحمل حقيبة ظهر فى الساعة 9: 12 صباحا، ويظهر الرجل وهو يلتفت يمينا ويسارا مع خطوات إلى الأمام والوراء تعكس حالة التوتر التي كان يمر بها قبل أن يضغط على الزناد ويحول المكان إلى مسرح للدماء.

وبحسب قناة “العربية” السعودية، فقد أكدت مصادر لها “أن الشابين اللذين كانا يتناولان الإفطار على الطاولة المجاورة هما السعوديان أحمد جعفري الذي كان يرتدي تي شيرت أصفر، وهاني عثمان الذي يجلس أمامه وكلاهما يعملان في الخطوط السعودية”.

وكانت الخطوط الجوية السعودية، نعت الثلاثاء الماضي، المواطنين أحمد زين الجعفري، وهاني ماجد عثمان، اللذين توفيا إثر الاعتداءات الإرهابية في سريلانكا.

وأعلن مركز الاتصال التابع للخطوط الجوية السعودية، في بيان: “وفاة الملاحين ضمن ضحايا التفجيرات المؤسفة”، مشيراً إلى أن “أحمد جعفري أمضى خمسة وعشرين عاما في الشركة وكان مثالا للتفاني والإخلاص، فيما التحق هاني عثمان بالشركة قبل عامين”.

وبحسب “العربية” فإنه من المنتظر أن تصل مساء اليوم الخميس جثامين أحمد جعفري وهاني عثمان إلى جدة.

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وكانت تقاريرأفادت بأن الإرهابي كان يقيم في الفندق قبيل التفجير بليلة باسم مزيف.

يذكر أن حصيلة ضحايا تفجيرات عيد الفصح ارتفعت إلى 359 قتيلا، وأعلنت الشرطة أن أكثر من 400 شخص لا يزالون في المستشفيات.

ذكرت وكالة رويترز، الخميس، أن وزير دفاع سريلانكا استقال، وذلك عقب تفجيرات عيد القيامة الانتحارية، التي وقعت الأحد الماضي، واستهدفت ثلاث كنائس وأربعة فنادق.

وأورت الوكالة أن “وزير دفاع سريلانكا أبلغها بأنه استقال عقب تفجيرات عيد القيامة الانتحارية”، ليكون بذلك أول مسؤول حكومي مستقيل عقب هجمات الأحد الدامية.

وفي وقت سابق قال وزير الدولة لشؤون الدفاع روان ويغيواردين أمام البرلمان إن جماعتين سريلانكيتين، هما جماعة التوحيد الوطنية وجمعية ملة إبراهيم، مسؤولتان عن التفجيرات.

سبوتنيك \ وكالات