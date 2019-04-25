كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة موزمبيق تسجن 37 متطرفاً إسلامياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة في موزمبيق أحكاماً بسجن 37 إسلامياً متشدداً تورطوا في هجمات دامية أسفرت عن مقتل نحو 200 شخص في الأشهر الـ18 الماضية، وفق مسؤول في المحكمة اليوم الخميس.

وتضمنت الاحكام سجن هؤلاء مدداً تتراوح بين 12 و40 عاماً لمشاركتهم في هجمات في مقاطعة كابو ديلغادو الشمالية المضطربة، وهي منطقة غنية بالغاز قرب الحدود التنزانية.

وقال القاضي جيرالدو باتريسيو عند إصدار الأحكام أمس الأربعاء، إن حُكماً بالسجن 40 عاماً صدر ضد 10 من أصل المتهمين الـ 37، بتهم ارتكاب جرائم تشمل القتل العمد، وحيازة أسلحة محظورة.

والمحاكمة هي الأولى من أصل 5 دعاوى جنائية تتعلق بالهجمات يتهم فيها نحو 200 مدعى عليه.

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وبرأت المحاكم 143، وهرب حوالي 20 مشتبهاً بهم، قبل المحاكمة.

وتعمد مسلحون اسلاميون متطرفون، يُقال إنهم يسعون إلى فرض الشريعة في المقاطعة ذات الغالبية المسلمة، إرهاب المجتمعات النائية، وقتلوا نحو 200 شخص منذ أكتوبر2017.

ينتمي المتطرفون إلى مجموعة معروفة باسم "أهل السنة والجماعة" لكن السكان المحليين والمسؤولين يشيرون إليها باسم "الشباب".