كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة موزمبيق تسجن 37 متطرفاً إسلامياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال القاضي جيرالدو باتريسيو عند إصدار الأحكام أمس الأربعاء، إن حُكماً بالسجن 40 عاماً صدر ضد 10 من أصل المتهمين الـ 37، بتهم ارتكاب جرائم تشمل القتل العمد، وحيازة أسلحة محظورة.
والمحاكمة هي الأولى من أصل 5 دعاوى جنائية تتعلق بالهجمات يتهم فيها نحو 200 مدعى عليه.
وبرأت المحاكم 143، وهرب حوالي 20 مشتبهاً بهم، قبل المحاكمة.
وتعمد مسلحون اسلاميون متطرفون، يُقال إنهم يسعون إلى فرض الشريعة في المقاطعة ذات الغالبية المسلمة، إرهاب المجتمعات النائية، وقتلوا نحو 200 شخص منذ أكتوبر2017.
ينتمي المتطرفون إلى مجموعة معروفة باسم "أهل السنة والجماعة" لكن السكان المحليين والمسؤولين يشيرون إليها باسم "الشباب".