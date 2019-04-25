الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار شراكته الاقتصادية مع اليابان

وقال توسك، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، بعد انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي واليابان، "استراتيجيتنا في شراكتنا مع اليابان لم تتغير فهي مبنية على الديمقراطية والتجارة الحرة ومنذ أشهر كان هناك أكبر اتفاق تجاري حر مع اليابان وهذه رسالة واضحة أن أوروبا وطوكيو تقفان معا. ونحن نرحب بالتطبيق المؤقت لاتفاقية طوكيو والاتحاد الأوروبي في شهر شباط/ فبراير 2019".

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع اليابان، حيز التنفيذ في شهر فبراير المقبل، مؤكدا على دعم الاتحاد الأوروبي لطوكيو واستمرار شراكتهما الاستراتيجية.

وأكد دونالد توسك، على دعم الاتحاد الأوروبي لقادة اليابان. والعمل معا في مجالات عدة، "بإمكان القادة في اليابان الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي لهم. كما نحن نعمل على تعزيز تحالفنا في مكافحة الإرهاب ومكافحة التهديدات السيبرانية".

وأشار يونكر خلال المؤتمر الصحفي إلى أهمية المنافسة العادلة في مجال التجارة العالمية، "قمة اليوم أعطتنا الفرصة لتقييم شراكتنا الاقتصادية منذ توقيع الاتفاقية مع اليابان منذ أشهر والتي ستدخل حيز التنفيذ قريبا، فنحن بذلك أطلقنا وشكلنا سوق جديدة كبرى، يستفيد منها الطرفين. لأننا مقتنعين أن التجارة الحرة العالمية يجب أن تكون منافسة عادلة".

وأكد رئيس وزراء اليابان، شينزو أبي، دعم طوكيو لعمل الاتحاد الأوروبي على التعاون أكثر على إيقاف الصواريخ النووية لكوريا الشمالية، "لقد ناقشنا أخر التطورات في مجال تصنيع الصواريخ النووية لكوريا الشمالية واتفقنا على التعاون أكثر للوصول لاتفاق لإيقاف تصنيع جميع الصواريخ النووية لشمال كوريا. بشكل لا رجعة فيه".

وشدد أبي، على أهمية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة، "نحن نرحب بخروج بريطانيا بشكل سلس، وان تتجنب لندن الخروج بلا اتفاق فنحن لدينا مصالح أيضا مع المملكة المتحدة، فهناك الكثير من كبرى الشركات اليابانية تستثمر في لندن لذلك علينا تجنب الخروج بلا اتفاق".