كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الديمقراطيون اليساريون يؤكدون معارضة جو بايدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر ديمقراطيو العدالة، مجموعة التقدميين داخل تكتل يسار الوسط، أنهم سيعارضون جو بايدن، وهو ما يمثل تحدياً للنائب السابق لرئيس البلاد.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق الديمقراطي البارز جو بايدن، ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقررة في 2020.

وأعرب ديمقراطيو العدالة عن خوفهم من فشله في هزيمة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وقالت المجموعة: "فشل الحرس القديم بالحزب الديمقراطي في وقف ترامب، ولا يمكن الاعتماد عليهم في قيادة القتال ضد سياسات فرق تسد التي يتبعها اليوم".

وتقول المجموعة المرتبطة ببرلمانيين مثل عضو الكونغرس الجديدة أليكسندريا أوكاسيو كورتز، إن "القضايا الرئيسية للتقدميين في هذا السباق، هي الرعاية الصحية، والتغير المناخي، والتعليم العالي المجاني، ومعارضة دخول أموال الشركات في السياسة".

وانتقدوا بايدن بسبب دعمه لغزو العراق في 2003 وسجله التصويتي في قضايا مثل سياسات السجن، وتصويته في تسعينيات القرن الماضي ضد زواج المثليين، رغم أنه غير موقفه منذ فترة طويلة من حقوق المثليين.