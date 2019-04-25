كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: الأرمن عصابات وقتلهم على يد العثمانيين "مبرر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار إلى أن وصف الشعب الأرمني وقت الإمبراطورية العثمانية بـ"العصابات الأرمنية وأعوانها" وتبرير جرائم القتل هو "مستوى جديد من الإنكار".
وتصر أنقرة على نفي الاتهام بإبادة الأرمن، وتؤكد أنهم "قُتلوا في اشتباكات مع القوات العثمانية بعد أن انحازت المجموعات الأرمنية للجيش الروسي الغازي في ذلك الوقت".
ويقول أردوغان إن "ترحيل الأرمن كان مبرراً" في 1915.
وجاءت تعليقات الرئيس التركي في يوم إحياء ذكرى التهجير الجماعي والقتل الذي تعرض له نحو 1.5 مليون أرمني بين 1915 و1916 على يد الإمبراطورية العثمانية.
وقال أردوغان: "كان من بين المهجرين "أرمنية وأنصارهم الذين قتلوا السكان المسلمين، ومن بينهم نساء وأطفال وكبار السن في شرق الأناضول".
وفي هذا السياق هاجم أردوغان فرنسا، الأربعاء، متهماً إياها بالإبادة الجماعية في رواندا، والجزائر، في الوقت الذي تستعد فيه باريس لإحياء اليوم الوطني لإحياء ذكرى الإبادة الأرمنية للمرة الأولى.
وقال أردوغان: "إنها فرنسا مجدداً التي ذبحت مئات الآلاف في إبادة جماعية بالجزائر".
وأعلنت فرنسا تحديد يوم وطني لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية سنوياً.