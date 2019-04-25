كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو... محلل جزائري: مباركة الجيش للحوار هي دعوة للسياسيين للتقدم بحلول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب والمحلل الجزائري، فاتح بن حمو، إن دعوة الجيش للحوار ومباركته له هي تساؤل موجّه للسياسيين عن أسباب الجمود، ورأى أنها تُعد دعوة للأوساط السياسية للترجك وبلورة الأفكار في شكل مبادرات للخروج من حالة الإنسداد السياسي.

وأضاف بن حمو خلال لقاء له على فضائية الغد، مع الإعلامية سهام عبد القادر، أن الطبقة السياسية رفضت أي تشاور مع رئيس الدولة، كذلك يرفض شباب الحراك أن يبقى بقايا النظام السابق في السلطة وهنا يكمن الإنسداد ويجب البحث عن شخصيات توافقية تتولى الدعوة إلى حوار.

وأوضح بن حمو أن حكومة "بدوي" ولدت ميته لأنها تكونت في ظرف عصيب ولا تتحلى بأي مصداقية، كما أنه لم تتم استشارة أيا من الأطراف في تشكيلها وتكونت بصعوبة، كل تلك الظروف جعلتها مرفوضة شعبياً وسياسياً ووجب البحث عن بديل آخر لها.