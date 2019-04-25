كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهرين تنضم للاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمع متظاهرون سودانيون بأعداد غفيرة، الخميس، وانضموا للاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم.

احتشد مئات الآلاف من المحتجين خارج مقر وزارة الدفاع السودانية في الخرطوم، الخميس، للمطالبة بحكم مدني، وفقا لما نقلت رويترز عن شاهد عيان.

وانضم المتظاهرون إلى الاعتصام أمام قيادة الجيش لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وهو الأمر الذي تعهد المجلس بتحقيقه بأسرع وقت.

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وقال المجلس في بيان، إن “أبواب التواصل والحوار والتفاوض مفتوحة حول رؤية قوى الحرية والتغيير، التي قدمتها للمجلس، وصولا لتحقيق تطلعات الشعب وطموحات الشباب ومطالب الثورة.”

وكان تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاج، قد دعا لمسيرة مليونية، قبل أن يجتمع ممثلوه مع المجلس العسكري لمناقشة الانتقال إلى حكومة مدنية.

وأثمر الاجتماع عن الكثير من أوجه الاتفاق بين الجانبين، وتشكيل لجنة مشتركة لبحث النقاط الخلافية، حسبما قال المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان يوم الأربعاء.

في هذه الأثناء، قال الزعيم السوداني المعارض، رئيس حزب الأمة، الصادق المهدي، إن المجلس العسكري الانتقالي سيسلم السلطة لحكومة مدنية، واصفا الاجتماع مع المجلس العسكري بـالإيجابي والمطمئن.