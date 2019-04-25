عاجل.. اطلاق سراح مسؤولين سابقين بالسودان

أعلنت مصادر سودانية، مساء الخميس، إطلاق سراح عثمان كبر وحسبو محمد عبد الرحمن وهما نائبان سابقان للرئيس المعزول عمر البشير.

وأفادت المصادر بأنه تم إطلاق سراح رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر.

وجاءت عملية الاعتقال في ظل حملة ضد الفساد أطلقها المجلس الانتقالي العسكري الحاكم.

ووجه النائب العام المكلف مولانا الوليد سيد أحمد محمود نيابة مخالفات الأراضي ببدء التحري في كل العقارات الخاصة بالمسؤولين السابقين وأسرهم.

وطالت حملة الاعتقالات عددا من رموز نظام البشير من أمثال نافع علي نافع وعلي عثمان محمد طه وأحمد هارون وعوض الجاز، حسب ما أفادت به وسائل إعلام سودانية.