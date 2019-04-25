المسماري: أسقطنا طائرة لحكومة الوفاق يقودها طيار من الأكوادور

بعد إسقاطها وهو "موجود في محيط العجيلات ونعرف مكانه ونحاول إخراجه من المنطقة".

وأوضح أن الجيش الليبي يسيطر على المنطقة من ترهونة إلى معسكر صلاح الدين مروراً بمنطقة قصر بن غشير. وتابع: "القوات الجوية التابعة للجيس الليبي قصفت معسكرات للإرهابيين في تاجوراء"، واستهدف سلاح الجو معسكرات في تاجوراء تضم مخازن ذخيرة وتجمعات لآليات عسكرية. ولفت المسماري إلى أن الجيش الليبي لا ينفذ أي ضربات تمهيدية جوية أو مدفعية حفاظاً على السكان في طرابلس مؤكداً التزام الجيش بقواعد الاشتباك وأوامر القيادة العامة لإدارة المعركة.

ونفى المتحدث رفض الجيش الوطني الليبي وقف إطلاق النار لإخراج المدنيين، لكنه قال إن ذلك يجب أن يكون بعد التأكد من الميليشيات من استغلال الوضع.