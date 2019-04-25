سريلانكا تخفض عدد ضحايا اعتداءات الفصح إلى 253

قال مسؤول كبير بقطاع الصحة في سريلانكا، اليوم الخميس، إن عدد قتلى هجمات سريلانكا أثناء الاحتفال بعيد القيامة،يوم الأحد الماضي، يقل بنحو 100 عن العدد الذي أعلن سابقاً، 359 شخصاً.

وقال المدير العام للخدمات الصحية في سريلانكا أنيل جاسينغه، في مقابلة عبر الهاتف: "قد يكون ما بين 250 إلى 260 قتيلاً. لا أستطيع أن أحدد بالضبط. يوجد عدد كبير من الأشلاء، من الصعب تقديم رقم محدد".