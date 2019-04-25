كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة 5 من الميليشيات الحوثية في لحج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 3 وأصيب 2 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية في كسر هجوم للميليشيا على جبهة حبيل حنش، المسيمير شمال محافظة لحج.

وأفاد مصدر عسكري لموقع "عدن تايم" بأن الجيش والمقاومة تمكنا من إحباط محاولة تسلل حوثية إلى مواقع الجيش والمقاومة في جبل ثمران، أسفرت عن مقتل 3 حوثيين وإصابة 2 أخرين.

وشنت مقاتلات التحالف العربي غارة جوية على موقع للميليشيات في شمال بلدة الشريجة، حسب شهود عيان بعد يومين فقط من شنه غارتين استهدفتا موقعاً للميليشيا في جبل العجوز، غرب الشريجة وتجمعاً وتعزيزات لميليشيا الحوثي جنوب مديرية ماوية على حدود مديرية المسيمير شمال لحج.