كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل حوثية في تعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الجيش اليمني، الخميس، في احباط محاولات تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شمال وشرق مدينة تعز جنوب غرب البلاد.

وحاولت عناصر حوثية التسلل إلى مواقع الجيش في مناطق الزنوج، والأربعين، وعصيفرة، ومعسكر الدفاع الجوي شمال مدينة تعز، حسب ما ذكر موقع الجيش اليمني "سبتمبرنت" الإخباري.

وحاولت عناصر أخرى من الميليشيا مهاجمة مواقع الجيش في تلة لزوم، والكريفات، شرق المدينة.

وتمكن الجيش من إحباط محاولات الميليشيا، وأجبرها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر في العدد والعتاد.