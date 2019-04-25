كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو.. حقوقية: المرأة التونسية باتت مثالاً يُحتذى به في المنطقة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت رئيسة جمعية "تقاطع" للدفاع عن حقوق المرأة التونسية، أسرار بن جويرة، إنه من الممكن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة إذا تم إخراج حقوق المرأة من التجاذبات السياسية، وإلتزام الحكومات بالاتفاقيات الدولية ورفع التحفظات عن أغلب القوانين التي تحمي حقوق المرأة وتفيعلها.

وأضافت بن جويرة خلال لقاء لها على فضائية الغد، مع الإعلامية سهام عبد القادر، أن الطموح الأساسي لكل النساء بالوطن العربي هو المساواة مع الرجل، مشيرة إلى أن المرأة حققت تقدم نسبياً في طريق المساواة، وأصبحت تطالب حاليا بحقوقها داخل البلدان العربية وأصبحن واعيات لحقوقهن، لافتة إلى أن التجربة التونسية أصبحت مثالاً يُحتذى به في المنطقة العربية، وأن المرأة التونسية لا تزال تكافح حتى الآن من أجل تحقيق المساواة الفعلية.

وأوضحت بن جويرة أن المساواة التامة والفعلية يجب أن تكون من خلال القوانين وتجريم كل أشكال العنف في حق المرأة، ومن بينها العنف الاقتصادي، وعدم التمييز على أساس الجنس، لافتة إلى أن المرأة باتت متواجدة اليوم في كل المجالات والاختصاصات والأماكن وتعمل وتدير عائلات وأصبحت مركز المجتمع وليست نصفه فقط.