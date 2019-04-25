كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري: القوات الجوية قصفت معسكرات للإرهابيين في تاجوراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي ، أن القوات تسيطر على المنطقة من ترهونة إلى معسكر صلاح الدين مرورا بمنطقة قصر بن غشير

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي له اليوم الخميس، أن القوات الجوية الليبية قصفت معسكرات للإرهابيين في تاجوراء.

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وأكمل المسماري، أن سلاح الجو استهدف معسكرات في تاجوراء تحوي مخازن ذخيرة وتجمعات لآليات عسكرية

وشدد المسماري على أن الجيش الليبي يحاصر ميليشيات طرابلس في عدة محاور.

وعن الطائرة التابعة لقوات الوفاق التي أسقطها الجيش قال المسماري، أن طيار إكوادوري هو من كان يقود تلك الطائرة، موضحا أنه لا صحة للأخبار التي تزعم أن الطائرة التي سقطت تابعة للجيش الليبي.