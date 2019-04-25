كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سريلانكا تفرض حظر على الطائرات المسيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت سلطات سريلانكا حظرا على الطائرات المسيرة في البلاد.

وأعلنت سلطة الطيران المدني في سريلانكا اليوم الخميس عن حظر جميع أنواع الطائرات المسيرة، وذلك بين الإجراءات المتخذة "في ظل الوضع الأمني القائم في البلاد".

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ولدى تنظيم "داعش" وغيره من المنظمات الإرهابية تجربة طويلة باستخدام الطائرات من دون طيار، حيث واجهت قوات الأمن العراقية على سبيل المثال صعوبات ملموسة في التصدي لهذه الطائرات المحملة بقنابل متفجرة إبان حملتها لطرد "داعش" من البلاد.

في غضون ذلك، تواصل أجهزة الأمن في سريلانكا البحث عن متفجرات، تحسبا لهجمات جديدة، وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بتدمير السلطات عبوة مشبوهة عثر عليها في مكب نفايات بمنطقة بوغودا الواقعة على بعد نحو 35 كلم شرقي العاصمة كولومبو.

غير أن متحدثا باسم الشرطة ذكر، حسب وكالة "رويترز"، أن التفجير الجديد لم يكن التفجير المسيطر عليه، مضيفا أن الحادث لم يؤد إلى سقوط ضحايا والتحقيق جار فيه.