لليوم الرابع على التوالي.. الأساتذة يحتجون بالآلاف: الحكومة لم تقدم شيئا غيرالعنف!- فيديو

تصوير: عبد الله آيت الشريف
لليوم الرابع على التوالي، لازالت احتجاجات الأساتذة من ثلاث تنسيقيات مختلفة، متواصلة وسط العاصمة الرباط، اليوم الخميس، في شكل احتجاجي جديد.
غضب الأساتذة المنتمون لتنسيقية “المتعاقدين” وحاملي الشهادات العليا و”الزنزانة9″ بدأ اليوم الخميس، بالإحتجاج أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ضد التدخل الأمني الذي تعرض له الأساتذة المعتصمون ليلة أمس الأربعاء، وخلف عددا من الإصابات في صفوفهم.
وفي حديثهم لـ”اليوم 24″، وجه الأساتذة الغاضبون اتهامات للحكومة باللجوء لاستعمال العنف والقوة، بدل فتح حوار جاد مع الأساتذة والاستجابة لمطالبهم، وبدل النزوح لاستعمال العنف والقوة.
ولازالت احتجاجات الأساتذة هذه الليلة متواصلة بمسيرة صامتة في اتجاه مقر البرلمان، وسذ ترقب لما سيقررونه حول خوص اعتصام جديد، وخوف من تجدد التدخل الأمني في حقهم.
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