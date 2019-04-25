انت الان تتابع تفاصيل خبر سريلانكا تقر بإخفاقها في جمع المعلومات قبل الهجوم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 25 أبريل 2019 09:43 مساءً - أقر رئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكرميسينغ، بإخفاق بلاده في جمع المعلومات الاستخبارية، مشيراً إلى أن التحقيقات جارية بالتعاون مع وكالات أجنبية.

وقال ويكرميسينغ، في تصريح لـ"قناة الجزيرة"، إن منفذي الهجمات "يبدون" متعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية، موضحاً أن هذا ما تسعى التحقيقات للتثبت منه.

واعترف رئيس الوزراء السريلانكي بالإخفاق في جمع المعلومات الأمنية المتعلقة بالهجوم، مشدداً على عزم الحكومة ضمان عدم الإخفاق مجدداً فيما يتعلق بمن أسماها "الخلايا النائمة".

وأضاف: "لم يكن هناك أي تواطؤ مع المنفذين، وإنما كان هناك إهمال"، مؤكداً سعي بلاده التحقيق للكشف عن أوجه التقصير الأمني.

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وأكد رئيس الوزراء السريلانكي أن "الانسجام قائم بين مكونات المجتمع"، رغم اعترافه بوقوع هجمات انتقامية ضد مسلمين داخل البلد، قائلاً: "إن حالات العنف المسجلة كانت فردية ولم يكن هناك أي عنف جماعي".

واستهدفت سلسلة تفجيرات انتحارية ثلاث كنائس -اثنتان منها كاثوليكيتان- وثلاثة فنادق، يوم أحد الفصح، وأدت الاعتداءات إلى مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة المئات بجروح.

وعقب الهجمات احتدمت التوترات الطائفية خلال الأيام الماضية، وبينما كان مشيعون مسيحيون يدفنون أشلاء ذويهم الذين قتلوا كان مئات اللاجئين المسلمين يفرون من بلدة نيجومبو على الساحل الغربي للبلاد.

كما فرّ مئات المسلمين الباكستانيين، أمس الأربعاء، من المدينة المتعددة الأعراق التي تقع شمالي العاصمة كولومبو، على بعد ساعة واحدة بالسيارة، وسط أجواء من الخوف بعد تهديدات بالانتقام من سكان محليين، وتكدسوا في حافلات جهّزتها الشرطة وزعماء محليون.