صحيفة سودانية: 31 مليار دولار قيمة أصول وممتلكات حزب البشير

ذكرت صحيفة "التيار" السودانية أن قيمة الممتلكات والأصول المملوكة لحزب المؤتمر الوطني بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير تصل إلى نحو تريليون ونصف التريليون جنيه سوداني، أي ما يعادل 31 مليار دولار أمريكي.

وقالت الصحيفة التي تصدر في الخرطوم، الخميس، إن حزب البشير يملك نحو 5 آلاف سيارة فارهة، 40% منها دفع رباعي، إلى جانب أكثر من 3 آلاف شركة، كما يملك واجهات استثمارية أخرى تستفيد من إعفاءات جمركية مع إرغام الجهات الحكومية التعامل معها ضمن سياسة التمكين للتنظيم الإخواني.



وذكرت أن حزب البشير يملك 1500 مقر بمختلف أنحاء السودان؛ أهمها المركز العام بالخرطوم، والذي بلغت تكلفة تشييده 50 مليون دولار (نحو 30 مليار سوداني).

وأشارت الصحيفة إلى أن أصولا وممتلكات ومؤسسات وشركات واتحادات طلابية مرتبطة بحزب البشير اختفت في ظروف غامضة بينها سيارات تقدر بالمليارات وأجهزة حاسوب.

كما استحوذ حزب الرئيس السوداني المعزول على 189 مركزاً بمحليات السودان وأكثر من 126 بعواصم الولايات و1185 فرعا على مستوى الوحدات الإدارية.

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وأفادت "التيار" بأن المجلس العسكري الانتقالي سيضع يده على كل هذه الأملاك وإعادتها لخزينة الدولة.

والسبت الماضي، أعلن المجلس العسكري الانتقالي عن تشكيل لجنة لحصر أصول حزب البشير لمصادرتها ووضعها تحت تصرف وزارة المالية.



وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، أنهى الجيش السوداني حكم البشير الممتد لـ30 عاماً، وذلك إثر دخول ملايين السودانيين في اعتصام مفتوح أمام مقر القيادة العامة للجيش مستمر حتى الآن، بعد طرحهم مطالب جديدة تتمحور في نقل السلطة لحكومة مدنية وتشكيل مجلس سيادة من المدنيين والعسكريين.

وجاء قرار القوات المسلحة بعزل البشير بعد احتجاجات استمرت نحو 4 أشهر منذ اندلاعها في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأحال المجلس العسكري الانتقالي البشير إلى سجن كوبر القومي بالخرطوم، وفتح بلاغات في مواجهته بتهم الفساد المالي وغسل الأموال ومخالفة قوانين النقد الأجنبي، بعد أن ضبط المجلس مبالغ مالية ضخمة في مكتبه بالقصر الرئاسي شملت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني".