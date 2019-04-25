السعودية.. الاتحاد الرياضي لقوى الأمن ينظم "سباق الوفاء للشهداء الخامس"

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، نظم الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن

الداخلي اليوم, "سباق الوفاء للشهداء الخامس" للقطاعات الأمنية والعسكرية، والمعرض الأمني المصاحب

للقطاعات الأمنية المشاركة، بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ووفق وكالة "واس" شارك في السباق الذي بلغت مسافته (8كم) وحضره معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق الأول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة المنظمة الفريق أول خالد بن قرار الحربي، 350 مشاركًا يمثلون 17 قطاعًا أمنيًا وعسكريًا وعدد 35 حكمًا معتمدًا من الاتحاد السعودي لألعاب القوى.

وجاءت نتائج السباق على النحو التالي: المستوى (الفردي) حقق المركز الأول صالح محمد هزازي من القوات البحرية، وحصل على المركز الثاني أحمد سعد العنقري من القوات البحرية، فيما جاء المركز الثالث من نصيب عبدالرحمن الغامدي والثالث من الدفاع المدني.

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في حين جاءت نتائج (الفرق) على النحو التالي: المركز الأول القوات البحرية، والمركز الثاني الدفاع المدني، وجاء ثالثًا المباحث وكلية الأمير نايف.

وقد أقيم على هامش السباق، مسابقة لأبناء وبنات شهداء الواجب، وكانت مسافة السباق للأبناء 100متر، وللبنات مسافة 50 مترًا.

عقب ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا بعنوان "تحقيق الطموح"، ويحكي مسيرة الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي.

وفي الختام, كرّم مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات، الفائزين بالسباق والجهات المنظمة والمشاركة.