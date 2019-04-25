محاولة إيرانية لابتزاز أمريكا بورقة "السجناء الأجانب"

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده قدمت مقترحا لواشنطن قبل 6 أشهر يقضي بجاهزيتها

لإطلاق سراح أمريكيين، بعضهم من أصول إيرانية، معتقلين لديها مقابل إيرانيين تمت إدانتهم بخرق عقوبات

غربية ضد طهران سابقا، في محاولة لابتزاز الولايات المتحدة بهذا الملف.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، عن ظريف تصريحاته التي أدلى بها على هامش حضوره اجتماعا لجمعية آسيا والمحيط الهادئ (غير حكومية) في نيويورك، معتبرا نفسه يمتلك صلاحيات في هذا الملف الذي تناور به بلاده طوال سنوات أملا في الحصول على مصالح سياسية حيث تعتقل عشرات الأجانب دون اتهامات واضحة.

وأفصح ظريف عن مقترح تبادل سجناء بين واشنطن وطهران دون أن يفصح -على وجه الدقة- عن أي جهة إيرانية قد أحالت له التدخل في هذا الأمر برمته، خاصة أن القضاء الإيراني يردد مزاعم متكررة حول استقلاليته، في حال طلب حكومات رعايا أجانب معتقلين التدخل في ملفاتهم القضائية من قبل السلطات في إيران.

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ودعم الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الخميس، مقترح ظريف في هذا الصدد، واصفا إياه بـ"الجدية"، في حين تتناقض التصريحات الأخيرة لوزير خارجية طهران مع أحاديث سابقة له تنطوي على صعوبة التوصل إلى حل إزاء إطلاق سراح معتقلين أجانب بسبب ابتعاد هذا الأمر عن صلاحيته المحددة له.

وفي تعليق لها على حديث ظريف الذي وصف بـ"المناورة الإيرانية" من قبل مراقبين، طالبت وزارة الخارجية الأمريكية سلطات طهران بالإفراج عن السجناء الأمريكيين الأبرياء في معتقلاتها إذا كانت ترغب في إثبات جديتها بالقضايا القنصلية.

وأوردت إذاعة صوت أمريكا (ناطقة بالفارسية ومقرها واشنطن) نقلا عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة طالبت عدة مرات بضرورة الحل الإنساني للأمريكيين المعتقلين ظلما لدى إيران، مضيفا أن طهران تحتجز بعض مواطني بلاده كرهائن لديها.

إلى ذلك، كشف وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف في تصريحاته بنيويورك، عن اقتراح يقضي بإطلاق سراح موظفة الإغاثة البريطانية من أصل إيراني نازانين زاخاري التي تعتقلها مليشيا الحرس الثوري منذ 2016، مقابل الإفراج عن مترجمة إيرانية معتقلة في أستراليا منذ عام 2017 لاتهامها بخرق العقوبات الغربية المفروضة ضد نظام طهران قبل سنوات.

وتتهم منظمات حقوقية دولية نظام ولاية الفقيه المسيطر على الحكم في إيران بسجن مواطنين غربيين كرهائن سياسيين، حيث اعتبر هادي قائي مدير حملة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، أن تصريحات ظريف الأخيرة بمثابة اعتراف صريح بهذه الحقيقة.