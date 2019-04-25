شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء الفائزين بالانتخابات الداخلية لحزب التجمع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت نتائج انتخابات المؤتمر العام الثامن لحزب التجمع، الذى عقد اليوم الخميس بالمقر الرئيس، عن فوز سيد عبدالعال رئيسا للحزب للمرة الثانية، والذى فاز بالتزكية.
وفاز بمنصب الأمين العام محمد سعيد، وبمناصب نواب رئيس الحزب فريدة النقاش، وعاطف مغاورى، وعادل وديع فلسطين، وهلال الدندراوى .
كما فاز 20 بعضوية المكتب السياسى بالحزب وهم شرف فياض، فرج عبدالفتاح، أسامة الحراكي، محمد رفعت، حساني عثمان، سيد أبو زيد، أحمد سيد حسن، أحمد عبدالقوي، محمود دوير، محمد عبدالحليم، فاطمة فؤاد، أشرف جلال، صلاح سليمان، أيمن أنور، مصطفى كامل، محمد سليمان فياض، عبدالوهاب خضر، مارسيل سمير، أحمد رجب، عماد عبيد.
كانت هذه تفاصيل خبر ننشر أسماء الفائزين بالانتخابات الداخلية لحزب التجمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.