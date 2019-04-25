أعداء الإسلام يهاجمون المساجد .. تفاصيل خطة روسية لإنقاذ البشير بالسودان

مصراوي - كتب – محمد الصباغ
مع اندلاع المظاهرات ضد الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بنهاية العام الماضي، تحركت شركة روسية وعرضت خدماتها لإنقاذه من السقوط أمام المظاهرات التي انتشرت في أرجاء السودان.
تحرك البشير ضد المظاهرات كما يفعل الحكام المستبدين في أغلب الحالات، مارس تضييقًا وشدد القبضة الأمنية على المتظاهرين، لكن ذلك لم يفلح في قمع المسيرات، بل تسبب في زيادة حجمها مع مقتل العشرات من المتظاهرين.
لكن بحسب تحقيق أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، يبدو أن السيناريو الذي تحرك من خلاله البشير وضعته...
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