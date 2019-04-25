الخارجية الصينية: موقفنا لم ولن يتغير تجاه سوريا حاضرا أو مستقبلا

أعلن نائب وزير الخارجية ​الصين​ية المسؤول عن شؤون غرب آسيا و​شمال أفريقيا​ تشن شياو دونغ أن "موقف الصين وسياستها تجاه ​سوريا​ لم ولن يتغيرا حاضرا أو مستقبلا"، منوها "بالتعاون والتنسيق الدائم بين البلدين وخاصة في مجال ​مكافحة الإرهاب​".

وخلال لقائه مستشارة الرئيس السوري ​بثينة شعبان​ الذي جرى على هامش أعمال الدورة الثانية لقمة "حزام واحد طريق واحد" التي تعقد في العاصمة الصينية بكين، أكد تشن استعداد بلاده لمواصلة تقديم الدعم والمساعدات لسوريا في شتى المجالات منوها بالجهود التي تبذلها سوريا من أجل إنجاح محادثات ​أستانا​.

ونوه نائب وزير الخارجية الصيني إلى رغبة بلاده وجديتها في المشاركة في عملية إعادة الإعمار في سوريا، مؤكدا أن الحكومة تشجع دائما الشركات الصينية على الاستثمار في سوريا.