القضاء البلجيكي يتهم 4 أشخاص بقتل طفل فلسطيني لاجئ

وجّهت ​النيابة العامة​ في أنفير في شمال ​بلجيكا​ الاتّهام لأربعة فلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاما باحتجاز فتى فلسطيني وقتله وذلك غداة العثور على جثّة الفتى البالغ تسعة أعوام داخل مركز لطالبي اللجوء.

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