بي بي سي: مئات الآلاف في الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية

ذكرت قناة "بي بي سي" أن مئات الآلاف من المحتجين خرجوا إلى شوارع العاصمة السودانية ​الخرطوم​، من أجل الضغط على ​الجيش​ ليتخلى عن السلطة ل​حكومة​ مدنية.

وجاء المتظاهرون ب​القطار​ من مختلف مناطق البلاد للمشاركة في الاحتجاجات بعد أسبوعين من عزل الرئيس السابق ​عمر البشير​.

وانضم ​القضاة​ إلى الاحتجاجات لأول مرة، ونظموا مسيرة خارج المحكمة العليا.

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وأوضحت القناة أن مطالب المحتجين بدأت تتزايد بشأن محاسبة السلطة العسكرية الحاكمة عن المشاكل التي تعاني منها البلاد.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد اتفاق بين ​المجلس العسكري​ الحاكم وقادة المحتجين على تشكيل لجنة مشتركة مهمتها وضع خارطة طريق لمستقبل البلاد.

وكان المجلس العسكري، الذي يقوده ​اللواء​ ​عبد الفتاح البرهان​، قد أعلن أنه استلم السلطة لفترة انتقالية مدتها عامان.