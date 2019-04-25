النشرة: سقوط قتيل باشكال في بلدة بر الياس البقاعية

افاد مراسل "النشرة" في زحلة بأن "إشكالا وقع في بلدة بر الياس البقاعية على خلفية موقف سيارة، وما لبث أن تطور إلى جريمة قتل، ذهب ضحيتها الطبيب م.خ. وهو من التابعية الفلسطينية، إذ تعرّض للطعن بسكين بعد عراك مع شخص من آل ع.ا".
ووقع الاشكال بسبب شجار على أفضلية الوقوف داخل موقف سيارة. وقد تدخلت على الفور قوّة من فوج التدخل السادس ومديرية المخابرات في الجيش وسط انتشار عسكري في المنطقة.
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