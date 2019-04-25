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قداس في يوم خميس غسل الموائد في كاتدرائية القديس جاورجيوس

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أقيم قداس خدمة أناجيل الآلام المقدسة في يوم خميس غسل الموائد لدى ​الطوائف​ المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي في كاتدرائية القديس جاورجيوس في وسط ​بيروت​ برئاسة ميتروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس ​المطران الياس عودة​.

وأكد عودة أن "الصلوات ستسمر حتى يوم الإثنين وسنظل في الكنيسة للصلوات ونتمنى أن يكون الرب معكم وأن يبارككم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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