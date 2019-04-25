قداس في يوم خميس غسل الموائد في كاتدرائية القديس جاورجيوس

أقيم قداس خدمة أناجيل الآلام المقدسة في يوم خميس غسل الموائد لدى ​الطوائف​ المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي في كاتدرائية القديس جاورجيوس في وسط ​بيروت​ برئاسة ميتروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس ​المطران الياس عودة​.

وأكد عودة أن "الصلوات ستسمر حتى يوم الإثنين وسنظل في الكنيسة للصلوات ونتمنى أن يكون الرب معكم وأن يبارككم".