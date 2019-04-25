قداس في يوم خميس غسل الموائد في كاتدرائية القديس جاورجيوس

أقيم قداس خدمة أناجيل الآلام المقدسة في يوم خميس غسل الموائد لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي في كاتدرائية القديس جاورجيوس في وسط بيروت برئاسة ميتروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة.
وأكد عودة أن "الصلوات ستسمر حتى يوم الإثنين وسنظل في الكنيسة للصلوات ونتمنى أن يكون الرب معكم وأن يبارككم".
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