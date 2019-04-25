بستاني تعرض مع المشغلين للمعلومات التقنية المتعلقة بحفر البئر الاستكشافية الأولى

عقدت وزير الطاقة و​المياه​ السيدة ندى البستاني وهيئة إدارة ​قطاع البترول​ اجتماعاً تقنياً مع مديرين تنفيذين لدى المشغل شركة Total E&P Liban SAL في مركز الهيئة، حيث عرضوا للمعلومات التقنية المتعلقة بحفر البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة رقم 4 وفقاً لخطة الاستكشاف الموافق عليها من قبل الوزير والعائدة لهذه الرقعة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه .

وقد عرض تقنيون من الشركة للمعلومات المتعلقة بحفر البئر الأولى والتي شملت المكمن الذي سيستهدفه الحفر وتصميم البئر وموقع البئر الجغرافي في المياه الاقتصادية الخالصة ل​لبنان​ داخل الرقعة رقم 4، حيث يقع موقع حفر البئر الأولى مقابل ​الساحل اللبناني​ شمالي ​مدينة بيروت​ ويبعد حوالي 30 كلم عن الشاطئ.