أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن "فريق صيانة الأنفاق سيقوم بإصلاح مضخّة في نفق البربير، على المسلك المتجه من المتحف باتجاه البربير، لمدة ثلاث ساعات، اعتباراً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 15.00 من يوم غد الجمعة 26/4/2019، وستؤدي هذه الأعمال الى منع المرور على المسلك المذكور، طيلة فترة الأشغال، وتحويل السير إلى خارج النفق".
ودعت المديرية المواطنين الى أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: منع المرور غداً في نفق البربير لمدة 3 ساعات بسبب الأشغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.