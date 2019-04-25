قوى الأمن: منع المرور غداً في نفق البربير لمدة 3 ساعات بسبب الأشغال

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة أن "فريق صيانة الأنفاق سيقوم بإصلاح مضخّة في نفق ​البربير​، على المسلك المتجه من المتحف باتجاه البربير، لمدة ثلاث ساعات، اعتباراً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 15.00 من يوم غد الجمعة 26/4/2019، وستؤدي هذه الأعمال الى منع المرور على المسلك المذكور، طيلة فترة الأشغال، وتحويل السير إلى خارج النفق".

ودعت المديرية المواطنين الى أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام.