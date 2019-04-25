بشرى.. أشهر مصليات المغرب يفتح أبوابه في رمضان بعد اتخاذ قرار إغلاقه – صور

بعدما قرر القائمون على مصلى التراويح لحي الانبعاث في سلا، أشهر المصليات الرمضانية في المغرب، لأول مرة، منذ عشر سنوات متتالية، عدم تنظيم صلاة التراويح فيه، خلال شهر رمضان المقبل، وهو الخبر الذي تلقاه مرتادو المصلى المشهور بكثير من الحزن، أعلن عن فتحه من جديد.

وأوضحت اللجنة التنظيمية لمصلى “واد الرمان في حي الانبعاث” في مدينة سلا، اليوم الخميس، أنها قررت إعادة المصلى بحلة جديدة، تراعي الظروف المناخية، بعدما كانت قد اتخذت قرار تعليقه هذه السنة، بسبب احتمال سقوط أمطار خلال شهر رمضان المقبل.

ونشرت اللجنة التنظيمية للمصلى، اليوم، صورا لعملية إطلاق أشغال تهيئة أرضيته، استعدادا لاستقبال المصلين في ليالي شهر رمضان المقبل

يذكر أن المصلى، محط الجدل، من أشهر المصليات الرمضانية في المغرب، على مدى العشر سنوات الأخيرة، وتناقلت منه وكالات الأنباء على مدى هذه السنوات صورا لحشود المصلين، الذين يتوافدون عليه، طوال كل شهر رمضان، وعرف المصلى باستقطابه أشهر المقرئين، وتنظيمه المحكم، واستخدام القائمين عليه شبكات التواصل الاجتماعي، لإطلاع المصلين عن برنامج كل ليلة رمضانية، والقراء المشاركين في إمامة المصلين.