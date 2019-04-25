من أمام وزارة أمزازي.. اتحاد التنسيقيات يُطلق مسيرة صامتة  -صور

أطلقت التنسيقيات الثلاث للأساتذة المتعاقدين، والأساتذة الزنزانة 9، وحاملي الشهادات مسيرة حاشدة من أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح تجاه باب الأحد تنديدا بالأحداث التي عرفها تفريق مبيتهم الليلي، أمس الأربعاء.

واختار المشاركون بالمسيرة الذين يعدون بعشرات الآلاف السير صامتين مع وضع أشرطة لاصقة على أفواههم، في خطوة رمزية احتجاجا على ما أسموه منعهم من حرية التعبير والتظاهر.

وكان منتسبوا التنسيقيات الثلاث قد عبروا في وقفة قبل قليل أمام مقر وزارة عن تنديد بأحداث أمس التي خلفت 64 مصابا بحسب تصريحاتهم.