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أطلقت التنسيقيات الثلاث للأساتذة المتعاقدين، والأساتذة الزنزانة 9، وحاملي الشهادات مسيرة حاشدة من أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح تجاه باب الأحد تنديدا بالأحداث التي عرفها تفريق مبيتهم الليلي، أمس الأربعاء.
واختار المشاركون بالمسيرة الذين يعدون بعشرات الآلاف السير صامتين مع وضع أشرطة لاصقة على أفواههم، في خطوة رمزية احتجاجا على ما أسموه منعهم من حرية التعبير والتظاهر.
وكان منتسبوا التنسيقيات الثلاث قد عبروا في وقفة قبل قليل أمام مقر وزارة عن تنديد بأحداث أمس التي خلفت 64 مصابا بحسب تصريحاتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر من أمام وزارة أمزازي.. اتحاد التنسيقيات يُطلق مسيرة صامتة -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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