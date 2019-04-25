القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب ثلاثة أشخاص بجراح متفاوتة إثر تعرضهم لإطلاق النار في مدينة كفرقاسم، مساء اليوم الخميس. وأفادت المصادر المحلية بأن حالة المصابين تراوحت ما بين الطفيفة والمستقرة. وأشارت المصادر إلى أن الطواقم الطبية وصلت إلى المكان وقدمت العلاج الأولي للمصابين. ونقل المصابين إلى المستشفى مئير في كفار سابا، فيما باشرت قوات الشرطة التحقيق في ظروف وملابسات الحادثة. تفاصيل أوفى لاحقًا...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كفرقاسم: إصابات في جريمة إطلاق نار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.