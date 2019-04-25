تفاصيل جديدة حول عرض ريال مدريد لهازارد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ريال مدريد الإسباني يسعى لإغراء النجم البلجيكي، إيدين هازارد، من خلال العرض الذي سيقدمه للحصول على خدماته من تشيلسي الإنجليزي.
وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إن ريال مدريد سيدفع راتبا سنويًا لهازارد بقيمة 24 مليون يورو، حيث سيكون صاحب أعلى راتب في صفوف الميرنغي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا الراتب سيجعل هازارد يتخطى جاريث بيل وسيرجيو راموس، ثنائي الملكي فيما يخص الراتب السنوي.
وأفاد التقرير، بأن قيمة انتقال هازارد لصفوف ريال مدريد في الصيف ستصل إلى 115 مليون يورو، وقد يحدث بعض التخفيضات الصغيرة حول هذه القيمة.
ويُعد هازارد من أبرز الأسماء المرشحة للانضمام للميرنغي، بعد الموسم الكارثي الذي عاشه الفريق الملكي وإقصائه من كل المنافسات المحلية والقارية، ويسعى للعودة مرة أخرى إلى منصات التتويج رفقة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.
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