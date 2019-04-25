بوفون يضع شرطا للعودة إلى يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن الحارس الإيطالي المخضرم، جيانلويجي بوفون، بات على أعتاب العودة إلى فريق يوفنتوس بعد نهاية الموسم الجاري.
وبحسب ما نقلته شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإن بوفون قد يعود إلى يوفنتوس في منصب إداري إذا لم يجدد عقده الحالي مع سان جيرمان.
وأشار إلى أن بوفون يسعى للعب موسم آخر مع سان جيرمان ومحاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا، ولكن رغبة الحارس الإيطالي تصطدم بقرار النادي الباريسي الذي يميل لإنهاء حقبته في الصيف المقبل.
وأوضح أن سيلفانو مارتينا، وكيل بوفون، سيجتمع مع مسؤولي سان جيرمان خلال الأسبوع المقبل، لبحث مصير الحارس الإيطالي.
وسبق أن صرح أندريا أنيللي، رئيس يوفنتوس، في المؤتمر الوداعي لبوفون أن أبواب النادي ستظل مفتوحة أمام الحارس المخضرم.
يذكر أن سان جيرمان يسعى للتعاقد مع الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، في الصيف المقبل لخلافة بوفون.
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