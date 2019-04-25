رئيس المخابرات الروسية: قرار واشنطن حول القدس والجولان "مزعزع للمنطقة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، الخميس، أن قرار واشنطن تجاه القدس والجولان السوري المحتل والانسحاب من اتفاق إيران النووي، خطوة تزعزع الوضع في الشرق الأوسط.

وقال ناريشكين في مؤتمر موسكو للأمن الدولي، إن "قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وهضبة الجولان كإقليم تابع للأخيرة، خلافا لقرارات الأمم المتحدة، وكذلك انسحاب واشنطن من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني يقوّض الجهود الجماعية الرامية لاستقرار الوضع في الشرق الأوسط"، بحسب قناة "روسيا اليوم" المحلية.

وأضاف أن "القرارات الأميركية المذكورة تهدد بفشل مبدأ تسوية الأزمات في المنطقة عبر المفاوضات متعددة الأطراف".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد اعترف في مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرر نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس وهو ما تم في أيار/ مايو 2018.

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وفي 25 آذار/ مارس الماضي، وقع ترامب في البيت الأبيض، بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مرسوما رئاسيا يعترف بـ"سيادة" إسرائيل المزعومة على الجولان المحتلة.

واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وفي 1981 أقر الكنيست قانون ضمها إلى إسرائيل، لكن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع المنطقة على أنها أراض سورية محتلة.

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران، منذ إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، المبرم عام 2015.