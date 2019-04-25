انت الان تتابع تفاصيل خبر المغرب يرفض التعليق على مغادرة السفير الإماراتي للبلاد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 25 أبريل 2019 08:54 مساءً - رفضت الحكومة المغربية، الخميس، التعليق على مغادرة السفير الإماراتي في الرباط، علي سالم الكعبي، البلاد بناء على "طلب سيادي عاجل" من أبوظبي.

وقال المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، اليوم الخميس، رداً على سؤال حول مغادرة السفير الإماراتي لبلاده: "الجواب عن هذا السؤال هو لا تعليق لدي على الموضوع"، وذلك تفادياً لإبداء موقف بلاده من القضية.

وكانت وسائل إعلام مغربية كشفت، الثلاثاء الماضي (23 أبريل)، عن أزمة دبلوماسية حادة بين الرباط وأبوظبي؛ تمثلت بمغادرة السفير الكعبي المغرب بناء على "طلب سيادي عاجل" من أبوظبي.

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وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد أجرى في 8 أبريل الجاري جولة خليجية شملت الكويت والبحرين وقطر، ولم تشمل الإمارات.

وخلال الأزمة الخليجية اختار المغرب التزام الحياد، وعرض القيام بوساطة بين دول الحصار (الإمارات والسعودية والبحرين إلى جانب مصر)، وبين قطر.

وشهدت العلاقات بين البلدين توترات في الآونة الأخيرة؛ على خلفية ما نشرته وسائل إعلام سعودية تبث من الإمارات بشأن الصحراء الغربية، حيث استدعى البلدان، في فبراير الماضي، سفيريهما للتشاور.