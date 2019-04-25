انت الان تتابع تفاصيل خبر ورطة السعودية والإمارات في السودان.. مكسب جديد لقطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 25 أبريل 2019 08:54 مساءً - رغم الدعم المالي الضخم المقدم على شكل ودائع مليارية، من السعودية والإمارات ومصر، للمجلس الانتقالي السوداني، بهدف احتوائه والسيطرة على مواقفه السياسية، لم تنجح تلك الدول في بسط نفوذها عليه، وجاءت النتائج عكسية.

وحاولت مخابرات الدول الثلاث التأثير على قرارات المجلس العسكري بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان من خلال الدعم المالي، بهدف مسك زمام الأمور والتدخل في قرارات تلك الدول، ومحاولة تحقيق نصر بشكل أو بآخر، بينما نجحت الدوحة في الوقوف بجانب المطالب الشعبية.

صحيفة "واشنطن بوست" تؤكد في تقرير لها، نشر ، اليوم الخميس، أن المحاولات السعودية الإماراتية المصرية، جاءت بنتائج عكسية على المنظومة السودانية، إذ يشكك المحتجون في ساحات الاعتصام بالسودان في دوافع تلك الدول، لتقديمها الدعم المالي للمجلس العسكري الانتقالي.

وتبين التقارير الواردة من الخرطوم أن الثوار ينادون بشكل علني بقطع يد المخابرات الإماراتية المصرية في السودان لعلمهم بأن تدخل هذه الأجهزة سيكلف الثورة الكثير كما حدث في مصر .ودول عربية أخرى.

وترى الصحيفة أن المتظاهرين السودانيين ينظرون لأبوظبي والرياض بأنهما يستخدمان ثرواتهما الهائلة في قمع الديمقراطية ودعم "الثورة المضادة" في السودان، مثلما فعلوا في بقاع أخرى من المنطقة.

وتبين الصحيفة أن ذلك الشعار يعكس شكوك المعتصمين وخوفهم من دوافع السعودية و"حليفتها الوثيقة" الإمارات، من تقديمهما معا دعماً بقيمة ثلاثة مليارات دولار للمجلس العسكري الانتقالي في السودان.

وتظاهر اليوم الكثير من السودانيين أمام السفارة المصرية اليوم في الخرطوم احتجاجاً على ما وصفوه بتدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شؤون السودان.

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بدوره، قال "محمد يوسف المصطفى" رئيس جمعية المهنيين السودانيين في حديثه لـ"واشنطن بوست": "يتم تنظيم عملية التجديد الناعم للنظام القديم من قبل بعض قوى الشرق الأوسط، حتى تتمكن من الحفاظ على حلفائها في السلطة، (..)إنهم ليسوا أعداءنا، لكنهم يخاطرون بإغضاب الشعب السوداني".

ويضيف المصطفى: "التقيت بممثلين عن الحكومة الغربية، إلا أن الكتلة التي تقودها السعودية لم تُبد اهتماماً كبيراً لمعرفة مطالب المحتجين، والسعوديين والإماراتيين لم يلتقوا بنا حتى الآن، وكذلك الحكومة المصرية توفد لنا قنصلاً، بينما يبعث الأمريكيون والبريطانيون والألمان كبار المسؤولين".

وتنقل الصحيفة الأمريكية عن خالد مصطفى مدني أستاذ العلوم السياسية المشارك رئيس برنامج الدراسات الأفريقية بجامعة مكغيل الكندية، رؤيته أن المحتجين السودانيين على دراية تامة بالمخططات السعودية الإماراتية، وظلوا يبحثون طوال شهور عديدة السبل التي تجنبهم مسار الثورة المصرية عام 2011، التي أعقبتها انتخابات تمخضت في نهاية المطاف عن انقلاب عسكري وحكومة "مستبدة" مدعومة من السعودية والإمارات.

قطر ابتعدت فانتصرت

أما فيما يخص قطر فيرى الشارع السوداني أن الدور القطري في الأحداث السودانية الحالية محصور بدور المتفرج فقط، حيث لم تتخذ إلى الآن أي خطوة فعلية فيما يخص السودان.

ويرى كثير من المراقبين السودانيين الموقف القطري أنه جاء بنتيجة إيجابية بالنسبة للشارع السوداني الذي يرى بأن قطر في هذه الفترة تلتزم الحياد وتكتفي بوقوفها إلى جانب المطالب الشعبية من خلال وسائلها الإعلامية دون التدخل في الشؤون الداخلية السودانية أو التحكم بالمجلس العسكري وبقراراته كما تفعل أبوظبي والرياض والقاهرة.

ويوضح المراقبين أن الموقف القطري أكسب الدوحة قربا شعبياَ يزيد مع زيادة التدخلات الإماراتية المصرية.

وهنا يمكن القول إن قطر فهمت مطالب الشعب السوداني ودعمتها دون أن تقدم رشاً مالية للعسكر أو لغيره كما فعل جيرانها، فربحت بذلك قوة شعبية ترى فيها الدوحة بأنها الحاكم الفعلي للبلاد.

وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد؛ على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.