انت الان تتابع تفاصيل خبر مليونية في الخرطوم تطالب الجيش بتسليم الحكم للمدنيين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 25 أبريل 2019 08:54 مساءً - شارك آلاف السودانيين، اليوم الخميس، في "مليونية السلطة المدنية"، أمام مقر الاعتصام بالخرطوم عند مقر قيادة الجيش السوداني، استجابة لدعوة تجمع المهنيين.

وتداول تجمع المهنيين السودانيين عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر انطلاق الحشود مشياً على الأقدام إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، وعدد من المدن السودانية.

وانطلقت الحشود باتجاه مقر الاعتصام؛ من مدن شندي شمال السودان، ومدني والمناقل (وسط)، وكوستي، على متن مركبات نقل مختلفة.

Advertisements

وداخل العاصمة الخرطوم توجهت مواكب الرياضيين والطلاب إلى مقر الاعتصام، في حين سيّر القضاة والصحفيون موكبهم عصراً.

وتهدف المليونية، التي بدأ التحشيد لها مبكراً من قبل المعارضة السودانية، إلى الضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة للمدنيين.

وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد؛ على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

وفي 15 أبريل الجاري، أمهل "مجلس السلم والأمن" التابع للاتحاد الأفريقي "المجلس العسكري الانتقالي" في السودان 15 يوماً لتسليم السلطة لحكومة مدنية أو تعليق عضويته.