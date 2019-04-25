شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. مصرع إرهابي إثر انفجار عبوة ناسفة والان نبدء بالتفاصيل

قالت الشرطة الباكستانية، إن إرهابياً لقي حتفه، اليوم، جراء انفجار عبوة ناسفة كان يحاول زرعها على سكة حديدية بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح مسؤول في الشرطة الباكستانية أن الإرهابي كان يحاول زرع عبوة ناسفة على سكة الحديد الرئيسة في منطقة "نصير آباد" بإقليم بلوشستان ولكنها انفجرت بين يديه مما أدى إلى مصرعه على الفور.

وأضاف أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الانفجار، وتم انتشال جثة الإرهابي ونقلها إلى المستشفى، مشيراً إلى أن قوات الأمن قامت أيضاً بتمشيط المنطقة للتأكد من خلوها من أي متفجرات أخرى.