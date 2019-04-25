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سريلانكا .. تعليق الصلوات في المساجد والكنائس

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دعت الحكومة السريلانكية اليوم الخميس المساجد في البلاد إلى عدم إقامة صلاة الجمعة غدا لأسباب أمنية وتفاديا لأي استهداف محتمل، بعدما نفذت جماعة إرهابية هجمات دامية في البلاد الأحد الماضي.

وأفادت قناة "سكاي نيوز"الإخبارية التي أوردت النبأ - بأن السلطات طلبت أيضا من الكنائس الكاثوليكية بالبلاد إغلاق أبوابها وتعليق الصلوات إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية بعد الاعتداءات التي أوقعت قرابة 359 قتيلا في عيد الفصح.

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