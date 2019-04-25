شكرا لقرائتكم خبر عن سريلانكا .. تعليق الصلوات في المساجد والكنائس والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت قناة "سكاي نيوز"الإخبارية التي أوردت النبأ - بأن السلطات طلبت أيضا من الكنائس الكاثوليكية بالبلاد إغلاق أبوابها وتعليق الصلوات إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية بعد الاعتداءات التي أوقعت قرابة 359 قتيلا في عيد الفصح.
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