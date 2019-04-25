مقاتلون أجانب في صفوف المليشيات الإرهابية بطرابلس

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الجيش الليبي عن وجود مقاتلين أجانب في صفوف المليشيات المسلحة بالعاصمة طرابلس، يدعمون المليشيات المسلحة لعرقلة تقدم قوات الجيش الليبي‎.

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