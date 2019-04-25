ترحيب أممي بإجلاء 650 لاجئا ومهاجرا من مركز إيواء بطرابلس

رحبت بعثة الأمم المتحدة، الخميس، بإجلاء 650 لاجئاً ومهاجراً من مركز الإيواء في قصر بن غشير بالعاصمة الليبية طرابلس، بعد تعقد الوضع الأمني واشتداد المواجهات هناك.

وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأربعاء، إجلاء 325 مهاجرا من مركز احتجاز ليبي في منطقة قصر بن غشير جنوبي طرابلس، إلى مركز احتجاز في الزاوية بشمال غرب ليبيا، حيث تقل المخاطر التي يواجهونها.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، ارتفاع ضحايا الاشتباكات في العاصمة الليبية إلى 278 قتيلا و1332 جريحا.

وكللت بعثة الأمم المتحدة ووكالاتها في ليبيا جهودها لإجلاء اللاجئين والمهاجرين بالنجاح، حيث تعهدت بالاستمرار في إجراءاتها بهذا البلد.

Advertisements

وفي وقت سابق، أكدت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 30 ألف شخص اضطروا لمغادرة منازلهم جرّاء الاشتباكات في طرابلس، مضيفة أن عناصرها يُتابعون عمل المراكز الطبية المسؤولة عن تقديم الخدمات للنازحين.

وكان الجيش الوطني الليبي أطلق، في الرابع من أبريل/نيسان الجاري، عملية "طوفان الكرامة"، لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة، التي تلقى دعما ماديا وعسكريا من حكومة الوفاق.



وتأتي تلك العملية إثر عمليات أخرى مشابهة أطلقها منذ عام 2014 لتطهير مدن بنغازي ثم درنة والهلال النفطي (شرق) ثم الجنوب الليبي من جميع التشكيلات المتطرفة والمسلحة خارج نطاق القانون.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية، أحرز الجيش الليبي تقدما سريعا في المواجهات مع هذه المليشيات المسلحة غربي البلاد، وتمت السيطرة على 8 محاور في العاصمة بينها "صلاح الدين" و"طريق المطار" و"الكريمية".