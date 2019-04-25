الان تتابع احتفالا بذكرى تحرير سيناء.. مصر تطلق اسم الملك سلمان على أهم شوارع شرم الشيخ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أطلقت مصر، اليوم الخميس، اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ، خلال احتفالات مصر بتحرير سيناء الـ37. Advertisements وشهد افتتاح الطريق محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وسفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة أسامة نقلى. وشهد الحفل إزاحة الستار عن الطريق المقام بشرم الشيخ، سفير الإمارات بالقاهرة جمعة مبارك الجنينى. وأعرب السفير نقلي،عن أسمى آيات الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، ولرئيس الوزراء، والحكومة المصرية، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.

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