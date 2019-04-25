المسماري: هناك دول ساعدت الجماعات المتطرفة في ليبيا

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، المسماري، أن دولا ساعدت عناصر الجماعات المتطرفة في ليبيا.

وارتبطت المليشيا المسلحة في العاصمة طرابلس ومصراتة بدولة قطر منذ سقوط نظام القذافي.

وفي وقت سابق اليوم، قال اللواء فوزي المنصوري، قائد غرفة عمليات إجدابيا، إن العملية العسكرية في طرابلس

تسير بشكل جيد، معلنا وصول دعم لقوات الجيش الموجودة في كافة المحاور في العاصمة، فيما يبدو استعدادا

لتحرك كبير للقوات المسلحة خلال الساعات المقبلة.

ونقل "العين الإخبارية" عن المنصوري تأكيده وصول تعزيزات عسكرية للجيش من شرق ليبيا، اليوم، إلى كافة

المحاور في طرابلس.

وكان اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني، قال إنه سيتم الكشف عن "مفاجآت

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كبرى صاعقة" اليوم.

وكان الجيش الوطني الليبي أطلق، في الرابع من أبريل/نيسان الجاري، عملية "طوفان الكرامة"، لتطهير العاصمة

طرابلس من المليشيات المسلحة، التي تلقى دعما ماديا وعسكريا من حكومة الوفاق.

بدورها، حشدت حكومة الوفاق المليشيات والجماعات العسكرية التابعة للإخوان الإرهابية للوقوف أمام عملية

الجيش الوطني.

وكان المنصوري أدلى في تصريحات سابقة، لـ"العين الإخبارية"، أنه من المتوقع إنهاء معركة تحرير طرابلس قبل

شهر رمضان.