قطر.. ارتفاع خسائر شركة مزايا جراء ركود سوق الإنشاءات

ارتفع صافي خسائر شركة "مزايا قطر" للتطوير العقاري بنسبة 82% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة

مع الفترة المقابلة من 2018، مدفوعة بانهيار صناعة العقار في البلاد.

يأتي ذلك، تزامنا مع أزمة حادة تعاني منها صناعة العقار في البلاد، والتي ظهرت تبعاتها جلية على أداء شركات العقار المدرجة في البورصة، التي سجلت تراجعات خلال 2017 وارتفعت حدتها في 2018 والربع الأول لـ2019.

وتحولت قطر إلى بيئة منفرة للاستثمارات الحالية والمتوقعة، بسبب تبعات المقاطعة العربية للدوحة منذ 2017، ما جعل قطر بيئة طاردة للأصول والودائع، حسب تقرير صدر في مارس/آذار 2018، أشار لتخارج 40 مليار دولار من قطر بسبب المقاطعة.

وجاء في إفصاح للشركة لبورصة قطر أن صافي خسائر "مزايا قطر"، بلغ 11.5 مليون ريال قطري (3.16 مليون دولار)، مقارنة مع 6.3 مليون ريال قطري (1.73 مليون دولار)، في الفترة المقابلة من 2018.

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وكان إجمالي إيرادات الشركة قد تراجع بنسبة 54% خلال الربع الأول 2019، إلى 5.5 مليون ريال قطري (1.51 مليون دولار)، نزولا من 12 مليون ريال قطري (3.3 مليون دولار)، في الفترة المقابلة 2018.

وتراجع رأس المال العامل لشركة مزايا قطر بنسبة 57% خلال الربع الأول لـ2019، على أساس سنوي، إلى 8.8 ملايين ريال قطري (2.41 مليون دولار)، مقارنة مع 20.3 مليون ريال قطري (5.58 مليون دولار).

وأظهرت معطيات تقرير رسمي حديث صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، أن تراجعا بنسبة 14.6% طرأ على منح رخص البناء الجديدة في مختلف المحافظات القطرية، على أساس شهري.

وبلغ عدد رخص البناء الجديدة في قطر خلال فبراير/شباط الماضي، نحو 675 رخصة في عموم البلاد، بينما بلغت في يناير/كانون الثاني 2019 نحو 790 رخصة جديدة وفق البيانات الرسمية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو من عام 2017 العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وقطعت خطوط النقل بسبب دعم الدوحة الإرهاب، ما كان له أثر بالغ على مختلف القطاعات الاقتصادية.