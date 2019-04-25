النعيمي: تخبط تنظيم الحمدين يقود القطريين إلى مستقبل مجهول

أكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس تحرير "العين الإخبارية"، الخميس: أن "تراجع النظام القطري عن قراره بمنع

استيراد البضائع المنتجة في دول المقاطعة نتيجة إدراكه أنه مقبل على هزيمة جديدة أمام الإمارات، نتيجة الدعوى

التي رفعتها أمام منظمة التجارة العالمية".

وقال الدكتور النعيمي -عبر حسابه على موقع "تويتر"- إن "تخبط تنظيم الحمدين الإرهابي يقود القطريين إلى مستقبل مجهول".

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وكانت الإمارات بدأت في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي باتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.

وتأتي الخطوة التي اتخذتها الإمارات بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع.

و قامت قطر برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات.

وتُعَد الإجراءات التي اتخذتها قطر انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، حيث قامت الدوحة بهذا الإجراء بعد شروعها في أغسطس/أب 2017 بإجراءات تسوية نزاعات ضد دولة الإمارات من خلال المنظمة ولا تزال القضية قيد الإجراء، إلا أن قطر -وبدلاً من احترام منظمة التجارة العالمية وانتظار البت في شكواها- قررت فرض إجراءات أحادية الجانب، منتهكة بذلك القواعد ذاتها التي تدعي أن دولة الإمارات تنتهكها.