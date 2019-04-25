توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات يوم غد الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات العربية المتحدة أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه

عام، ورطبا ليلا وفي صباح الغد الباكر على بعض المناطق الشمالية والداخلية، والرياح شمالية غربية معتدلة

إلى نشطة السرعة، وتكون مثيرة للأتربة والغبار أحيانا على المناطق المكشوفة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

الأفقية.

وحركة الرياح: شمالية غربية / 20 - 35 كم/ساعة، تصل 45 كم/ساعة على البحر.

وأضاف أن الموج في الخليج العربي يكون مضطربا و يحدث المد الأول عند الساعة 19:14 والمد الثاني عند ال ساعة05:15 أما الجزر الأول عند الساعة 12:02 والجزر الثاني عند الساعة22:43 .

وتابع: بالنسبة لبحر عمان يكون الموج مضطربا ويحدث المد الأول عند الساعة 15:32 والمد الثاني عند الساعة 01:49 والجزر الأول عند الساعة 08:17 والجزر الثاني عند الساعة 21:36 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 28 18 91 40

دبي 28 18 96 48

الشارقة 28 18 86 40

عجمان 27 19 94 51

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أم القيوين 25 20 92 62

رأس الخيمة 30 20 91 44

الفجيرة 36 20 62 19

العين 32 15 98 23

ليوا 33 17 87 16

الرويس 29 19 66 35

السلع 32 17 68 16

دلما 29 21 59 32

طنب الكبرى 25 22 80 50

طنب الصغرى 25 22 80 50

أبو موسى 25 22 80 50