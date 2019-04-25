المنصوري: وصول دعم لقوات الجيش الوطني الليبي في كافة محاور العاصمة

قال اللواء فوزي المنصوري، قائد غرفة عمليات إجدابيا، إن العملية العسكرية في طرابلس تسير بشكل جيد، معلنا

وصول دعم لقوات الجيش الموجودة في كافة المحاور في العاصمة، فيما يبدو استعدادا لتحرك كبير للقوات

المسلحة خلال الساعات المقبلة.

ونقل "العين الإخبارية" عن المنصوري تأكيده وصول تعزيزات عسكرية للجيش من شرق ليبيا، اليوم، إلى كافة المحاور في طرابلس.

وكان اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني، قال إنه سيتم الكشف عن "مفاجآت كبرى صاعقة" اليوم.

وكان الجيش الوطني الليبي أطلق، في الرابع من أبريل/نيسان الجاري، عملية "طوفان الكرامة"، لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة، التي تلقى دعما ماديا وعسكريا من حكومة الوفاق.

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بدورها، حشدت حكومة الوفاق المليشيات والجماعات العسكرية التابعة للإخوان الإرهابية للوقوف أمام عملية الجيش الوطني.

وكان المنصوري أدلى في تصريحات سابقة، لـ"العين الإخبارية"، أنه من المتوقع إنهاء معركة تحرير طرابلس قبل شهر رمضان.

من جانبه، أعلن آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية اللواء عبدالسلام الحاسي البدء بتنفيذ ما أسماه "خطة الكماشة"، للقضاء على القوات التابعة لحكومة الوفاق، مشيرا إلى أن الخطة العسكرية ستستهدف قوات حكومة الوفاق الموجودة في منطقة باطن الجبل والهيرة والعزيزية.

وأوضح الحاسي، في تصريحات صحيفة، أن قوات الجيش الوطني لم تفقد أياً من مواقعها في ضواحي طرابلس، مشيرا إلى أن خطة تقدم الجيش تحتم عليه التحرك بهدوء نحو العاصمة لتجنيب السُكان مخاطر القتال.

وكشف الحاسي عن تحضير الجيش مفاجأة سيُعلن عنها خلال اليومين المقبلين، قائلا إنه "هناك تطورات ستحدث".